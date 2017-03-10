В Швеции арестован гражданин России, "подозреваемый во взяточничестве"

Стокгольмский городской суд отправил под стражу гражданина России, сотрудника шведского отделения компании Bombardier. Имя этого человека пока неизвестно, он подозревается во взяточничестве. Расследование было инициировано полицией Швеции после публикации "Новой газеты" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках так называемого "Панамского досье".

Подозрения шведской полиции в причастности к коррупционным сделкам в России и Азербайджане распространяются и на топ-менеджеров "Бомбардье".

Канадская машиностроительная компания Bombardier, пришедшая в Россию в конце 1990-х годов, поставляет для российских железных дорог систему микропроцессорных систем. По данным "Новой газеты"

По информации "Новой газеты", российская "дочка" компании заключает "сомнительные сделки" с офшорами, связанными с Алексеем Крапивиным, сыном близкого соратника бывшего главы "Российских железных дорог"Владимира Якунина.

Об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле прошлого года. В докладе Международного консорциума журналистов-расследователей говорится о сделках и офшорах 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей культуры. В документах называлось, в частности, имя российского виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина.