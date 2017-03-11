В Госдуму внесен законопроект о сносе пятиэтажных домов в Москве

В Государственную думу внесен законопроект о сносе пятиэтажных домов в Москве и расселении их жителей в новые дома. Согласно документу, собственникам дадут два месяца на то, чтобы согласиться на предложенную для переселения квартиру.

В случае отказа городские власти будут добиваться переселения через суд. Судебное решение о выселении должно будет исполняться немедленно. Жильцы получат новые квартиры с тем же числом комнат, но большей площади. Так называемая программа "реновации" затронет свыше восьми тысяч домов, в которых живут более полутора миллионов человек.

Предыдущая программа сноса панельных пятиэтажек началась в 1999 году. С момента ее начала в Москве было снесено более полутора тысяч не подлежавших ремонту пятиэтажек. Остальные восемь тысяч, которые и планируется снести сейчас, были отнесены к так называемым "несносным" сериям.