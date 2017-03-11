В Иркутске жители посёлка Селиваниха вышли на защиту своих домов

В центре Иркутска жители поселка Селиваниха провели пикет с требованием к городским властям изменить категорию земель, на которых они построили дома и живут не один год, с огороднических на садоводческие. Категорию земель в этом районе Иркутска власти изменили в прошлом году, в результате жители потеряли право возводить капитальные строения на своих земельных участках. Чиновники объяснили, что сделали это по настоянию МЧС России. По данным ведомства, данная территория попадает в зону затопления, а, значит, строить жилые дома там нельзя.

На акцию протеста собрались около трёхсот человек. Участников пикета могло быть больше, но администрация Иркутска примерно на это же время, назначила консультации для жителей Селиванихи в другом конце города. По официальной информации пресс-службы администрации Иркутска, за первый час работы Консультационного пункта, за ответами на вопросы туда обратились около ста жителей города.

На пикете присутствовала заместитель мэра Иркутска Маргарита Ли. Она рассказала участникам акции протеста о мерах, которые предпринимает администрация для решения проблемы. По её словам, в конце марта чиновники должны внести изменения в правилаземлепользования застройки. Это позволит жителям Селиванихи не менять документы, и они продолжат регистрировать право собственности на свои дома. Кроме того, городские власти обратятся к областным чиновникам, чтобы они построили дамбу для защиты Селиванихи от наводнений.