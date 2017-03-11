Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Турция перестала принимать паромы из аннексированного Крыма

Турецкий порт Зонгулдак

Турецкий порт Зонгулдак

Смотреть комментарии

Турция перестала принимать паромы из аннексированного Россией Крыма менее чем через полгода после возобновления паромного сообщения с полуостровом. Причины приостановки морской торговли не сообщаются.

По данным турецких СМИ, в течение двух последних недель Анкара отказывается принимать любые корабли, прибывшие из Крыма. Между Крымом и Турцией ходили несколько паромов, перевозивших фрукты, овощи и строительные материалы. Теперь поставки турецких товаров на аннексированный полуостров прекратятся.

Движение паромов между Крымом и Турцией было прервано после инцидента с российским бомбардировщиком, сбитым на севере Сирии в 2015 году. Осенью 2016 года морская торговля была восстановлена.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Большинство стран мира и ООН считают аннексию незаконной. Турция также не признала Крым частью России. В январе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет пересматривать свою позицию по этому вопросу даже несмотря на возобновление сотрудничества с Россией.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG