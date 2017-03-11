Турция перестала принимать паромы из аннексированного Крыма

Турция перестала принимать паромы из аннексированного Россией Крыма менее чем через полгода после возобновления паромного сообщения с полуостровом. Причины приостановки морской торговли не сообщаются.

По данным турецких СМИ, в течение двух последних недель Анкара отказывается принимать любые корабли, прибывшие из Крыма. Между Крымом и Турцией ходили несколько паромов, перевозивших фрукты, овощи и строительные материалы. Теперь поставки турецких товаров на аннексированный полуостров прекратятся.

Движение паромов между Крымом и Турцией было прервано после инцидента с российским бомбардировщиком, сбитым на севере Сирии в 2015 году. Осенью 2016 года морская торговля была восстановлена.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Большинство стран мира и ООН считают аннексию незаконной. Турция также не признала Крым частью России. В январе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет пересматривать свою позицию по этому вопросу даже несмотря на возобновление сотрудничества с Россией.