В Дамаске произошло два взрыва, более 30 погибших

В столице Сирии Дамаске произошло два взрыва. По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, погибли 30 человек, более сотни — ранены. Сирийские СМИ сообщают о сорока жертвах.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Как сообщает агентство Reuters, атаку устроили два смертника. Их целью были шиитские паломники, пришедшие на кладбище, где захоронены останки участников исторической битвы.

Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе с США проводит операцию против сил запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство". В декабре прошлого года был объявлен режим прекращения огня между сторонами конфликта. Соглашение неоднократно нарушалось.