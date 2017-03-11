В Японии почтили память тысяч погибших при цунами в 2011 году

Жители Японии 11 марта почтили минутой молчания память жертв землетрясения и цунами в префектуре Фукусима. Шесть лет назад 18 тысяч человек погибли или пропали без вести. На траурной церемонии в Токио присутствовал премьер-министр Синдзо Абэ и принц Акисино. Землетрясение 11 марта 2011 года магнитудой 9,0 признано одним из самых мощных в истории Японии.

Премьер-министр Абэ, выступая в воскресенье в Токио, заявил о завершении восстановительных работ на разрушенных объектах инфраструктуры. По его словам, режим эвакуации в префектуре Фукусима постепенно отменяется. Глава правительства выразил благодарность всем странам, оказавшим помощь Японии, и заявил о необходимости учитывать уроки и приобретенный трагический опыт для предупреждения ущерба от стихийных бедствий.

Шесть лет назад цунами затопило систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1", прекратилась работа систем охлаждения реакторов. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. В 2011–2015 годах власти Японии потратили около 220 миллиардов долларов на восстановительные работы. В ближайшие несколько лет, до 2020 года, на эти же цели выделяется еще 55 миллиардов долларов.