Перед МГУ уничтожен исторический цветник - сообщила депутат Елена Русакова

В Фейсбуке появилось сообщение муниципального депутата Гагаринского района Москвы о том, что у здания МГУ на Воробьёвых горах уничтожен гигантский цветник, более 60 лет служивший украшением нандшафта над Москва-рекой. В комментариях к посту депутата можно найти историческое фото 1957 года, сделанное с одного из верхних этажей высотного здания МГУ. На снимке нет ни метромоста, ни Останкинской башни, ни многих других московских строений, образующих ныне московскую панорау. Однако на снимке есть цветник, который, по свидетельствам многих москвичей, уничтожен.

Горожане предполагают, что пространство перед зданием МГУ изменили для какого-то государственного торжественного мероприятия.