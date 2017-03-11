Министр правительства Турции прибыла в Нидерланды на автомобиле

Министр правительства Турции по делам семьи Фатма Бетюль Сайян в субботу прибыла в Роттердам на автомобиле, несмотря на возражения правительства Нидерландов. Агентство Reuters сообщает, что имеющаяся информация относительно прибытия на территорию Нидерландов турецкого министра - противоречива. Вместе с тем, делается ссылка на местные СМИ, которые утверждают, что сопровождающие министра автомобили были развёрнуты и отправлены обратно в Германию, откуда они прибыли.

Ранее 11 марта голландские власти отказались разрешить посадку самолёта, в котором собирался прибыть министр иностранных дел Турции Мехмет Чавушоглу. Министр собирался участвовать в митинге в Роттердаме в поддержку поправок к конституции Турции. Мэр Роттердама запретил мероприятие по соображениям безопасности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в овет на действия Амстердама назвал власти Нидерландов "пережитком нацизма". Он пообещал принять ответные ограничительные меры на полёты голландских самолётов в Турцию.