Осужденная за SMS Оксана Севастиди вышла на свободу

Оксана Севастиди, которую осудили за SMS о передвижениях военной техники в Сочи, покинула СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщил "Медиазоне" адвокат Евгений Смирнов.

7 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. Указ вступил в силу 12 марта.

Ранее жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная на 7 лет за СМС-сообщение о передвижении российских войск незадолго до войны с Грузией, пожаловалась на 14-часовой рабочий день в колонии. В интервью газете "Московский комсомолец" она рассказала, что за работу в швейной мастерской при исправительном учреждении в Ивановской области ей платили 100 рублей в месяц.

По словам Севастиди, за время заключения она сильно подорвала здоровье, в колонии было плохое питание. Севастиди также отметила, что в исправительное учреждение ее везли полтора месяца.

Оксану Севастиди приговорили к семи годам лишения свободы по статье о государственной измене. Поводом стали сообщения о передвижении военной техники в сторону Абхазии, которые она в 2008 году отправляла своему знакомому в Грузию. 7 марта президент России Владимир Путин помиловал ее. Севастиди пообещала добиваться отмены приговора.