В Батуми десятки человек задержаны за участие в беспорядках

В Батуми (столице Аджарии) 40 участников беспорядков арестованы полицией в результате стычек между правоохранительными органами и участниками акций протеста, продолжавшихся всю ночь на воскресенье. По данным МВД 30 человек, в том числе 15 полицейских, получили различные ранения. Беспорядки начались в субботу вечером, когда патрульная полиция арестовала шесть человек после попытки полицейских оштрафовать водителя, припарковавшего машину в неположенном месте – около аптеки в центре города.

В стихийном митинге у регионального отделения полиции участвовали несколько тысяч молодых людей. Они потребовали немедленно освободить задержанных. Позднее демонстранты начали забрасывать полицейских камнями и жечь патрульные машины "коктейлями Молотова".

Части специального назначения МВД применили слезоточивый газ и резиновые пули. Толпа рассеялась по городу, начала поджигать деревья и крушить витрины. Акты вандализма продолжались до утра. Наконец, полиция все-таки освободила задержанных в результате инцидента у городской аптеки, но десятки человек арестованы уже за вандализм и сопротивление полиции, а также уничтожение государственного имущества.

В Батуми срочно прибыл министр внутренних дел Георгий Мгебришвили. Он обещал строго наказать всех зачинщиков беспорядков и категорически отверг главное требование участников акций протеста – об отставке начальника региональной полиции, который не является уроженцем Аджарии и этническим аджарцем, что, по мнению некоторых протестующих, нарушает права автономной республики. Премьер-министр Георгий Квирикашвили, выступив поздно ночью по общенациональным телеканалам, призвал население Аджарии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.