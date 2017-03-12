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Новости

Во Франции Ильич Рамирес Санчес вновь предстанет перед судом

Ильич Рамирес Санчес

Ильич Рамирес Санчес

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Во Франции Ильич Рамирес Санчес, более известный как "Карлос Шакал", предстанет перед судом за взрыв, устроенный в 1974 году в магазине в Париже, в результате которого погибли два человека и получили ранения 34. Трое судей 13 марта заслушают обвинения против Карлоса в нападении 15 сентября 1974 года на аптеку в парижском пригороде Сен-Жермен-де-Пре.

Венесуэлец, которому сейчас 67 лет, был назван "Карлосом Шакалом" по имени вымышленного террориста из романа Фредерика Форсайта "День шакала". В настоящее время он отбывает пожизненный срок за убийство двух полицейских в Париже в 1975 году и убийство ливанского революционера.

Он также был осужден за четыре взрыва в Париже и Марселе в 1982 и 1983 годах, в результате которых погибло 11 человек и ранено почти 150 человек.

Ильич Рамиреч Санчес был арестован в столице Судана, Хартуме, в 1994 году подразделениями элитной французской полиции. "Родственники жертв долго ждали, когда Карлос предстанет перед судом и будет осужден. Их раны никогда не заживали", - сказал адвокат Жорж Холло, представляющий интересы двух вдов людей, убитых Санчесом.

Карлос отрицает все обвинения.

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