В Испании вышла в свет книга под заголовком "Шпион в траншее". Она посвящена советскому разведчику британского происхождения Киму Филби и малоизвестной до сих пор его деятельности в Испании – в годы гражданской войны конца 30-х годов.

Автор книги – севильский журналист Энрике Боканегра – называет Филби "главным шпионом ХХ века". Правда, в Испании, в годы вооруженного конфликта между сторонниками республики, поддержанными Советским Союзом, и восставшими против них военными генерала Франко, он делал лишь первые шаги в своей карьере на службе у Кремля. При этом Филби сумел не только обвести вокруг пальца франкистскую контрразведку, но и завоевать полное доверие сторонников Франко. Каудильо лично наградил его высшим военным орденом.

Боканегра – не единственный испанский исследователь, занимающийся биографией англичанина. Своими мыслями о нем с Радио Свобода поделился мадридский историк Эмилио Кампмани. Он автор исследования о советских агентах в Великобритании, завербованных в Кембриджском университете.

Работа советских спецслужб сводилась лишь к тому, чтобы разыскивать в этих университетах молодых людей с коммунистическими убеждениями

– Кембриджская история – один из наиболее любопытных эпизодов проникновения советских спецслужб в государственные структуры других стран. Ким Филби – оказался самым удачливым из всех завербованных в 30-ые годы молодых англичан. Его вербовка в то время не стоила большого труда. Дело в том, что британский истеблишмент того времени формировался исключительно из выпускников Кембриджского и Оксфордского университетов. Так что работа советских спецслужб сводилась лишь к тому, чтобы разыскивать в этих университетах молодых людей с коммунистическими убеждениями, а потом ждать, когда они сделают карьеру, – говорит Эмилио Кампмани.

Ким Филби приехал в Испанию из Лондона в феврале 1937 года, когда война бушевала здесь уже восемь месяцев. Приехал по заданию своего куратора – советского разведчика в Великобритании Арнольда Дейча. Вначале он появился в занятой войсками Франко Севилье, а потом перебрался в Кордову. И здесь его арестовали франкисты, с подозрением относившиеся ко всем иностранцам. Однако Филби удалось вовремя уничтожить шифровальный блокнот, а посему у него ничего подозрительного не нашли и отпустили. Затем, пробыв три месяца в Испании, Филби вернулся в Лондон, и с помощью связей отца в журналистском мире стал корреспондентом "Таймс". В этом качестве он вновь отправился в Испанию.

Работая на СССР, Филби исходил исключительно из идеологических соображений. Вот, что говорит об этом еще один испанский исследователь его биографии – Хуан Караско.

Тогда Советский Союз и его режим были для многих олицетворением идеалов справедливости

– Он работал по идеологическим причинам – во имя идеалов социализма и коммунизма. Это объяснялось тем, что СССР 30-х годов для многих людей левых убеждений являлся олицетворением их идеалов. Чтобы понять это, нельзя исходить из наших сегодняшних знаний о Советском Союзе – следует перенестись в историческую реальность того времени. Сталин не представлялся тем, каким он был на самом деле, поскольку его разоблачение последовало спустя много лет. Тогда Советский Союз и его режим были для многих олицетворением идеалов справедливости, равенства, решения вековых антагонизмов, – рассказывает он.

С аккредитацией "Таймс" Филби стал вхож к франкистскому командованию, находившемуся в то время в Саламанке. Он повсеместно заявлял, что симпатизирует Франко. Одновременно Филби писал статьи о победах франкистов над республиканцами. И это им нравилось.

Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным и их роль во время войны была весьма заметной

Тем временем в самом конце 1937 года произошло событие, которое сделало англичанина особо популярным в стане сторонников Франко. В начале сражения за Теруэль он прибыл на фронт вместе с тремя соотечественниками-журналистами. Рядом с их автомобилем разорвался снаряд: коллеги погибли, а Филби отделался царапиной. Франкистская пропаганда эту историю раздула: мол, до какого варварства дошли республиканцы – уничтожили журналистов! Ну а Филби сделался героем. Говорят, что, вручая ему Крест за военные заслуги, Франко отметил: это награда – не за ранение, а за освещение в прессе его "крестового похода" против коммунистов.

Таким образом, Филби оказался единственным сотрудником советских спецслужб, которому удалось приблизится к франкистскому руководству. Хотя в Испании в то время чекистов было немало:

– Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным и их роль во время войны была весьма заметной. К примеру, они помогли испанским коммунистам создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в республиканских рядах, особенно в Каталонии. Эта сеть действовала с мая 1937 года, – говорит испанский историк Сесар Видаль.

Разведчик-стажер должен был проверить свои способности входить в доверие к противнику

Между тем, автор новой книги – Боканегра, а также опрошенные Радио Свобода эксперты утверждают, что какой-либо конкретной миссии у Филби в Испании не было. Они подвергают сомнению версию, которую в свое время выдвинул перебежавший на Запад сотрудник НКВД Вальтер Кривитский. Он утверждал, что Филби должен был убить Франко. Однако, англичанин в то время не имел никакой военной подготовки – даже стрелять не умел. К тому же убийство Франко особого значения не имело: его тут же бы заменили на другого генерала.

Так, что же делал Филби в Испании? Эмилио Кампмани полагает, что его просто "обкатывали" для дальнейшей работы. Разведчик-стажер должен был проверить свои способности входить в доверие к противнику, проникать в его высшие сферы. И в этом нет ничего удивительного, считает исследователь. Ведь Испания времен гражданской войны была для Сталина своеобразным полигоном, где испытывались новые советские танки, пушки, самолеты. И шпионы.