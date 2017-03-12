Правительственные силы Ирака наращивают наступление в Мосуле

Иракские правительственные силы отбили более трети западной части Мосула у группировки "Исламское государство" (запрещенной в России). Об этом сообщил 12 марта генерал Маан аль-Саади из Контртеррористической службы Ирака. Его слова приводит агентство Франс Пресс: "Около трети [западного Мосула] находится под контролем наших подразделений".

Саади сказал, что иракские контртеррористические подразделения 12 марта вели бои с джихадистами в районах Мосул-эль-Джадида и Эль-Агават в западном Мосуле. Генерал сообщил, что ожидает завершения боевых действий в ближайшие часы.

Операция по возвращению западного Мосула началась 19 февраля. Восточный Мосул был освобожден правительственными войсками Ирака в январе.

Эта операция является частью более крупного военного наступления по освобождению Мосула от исламистов, захвативших город в 2014 году.

Иракские правительственные войска, курдские подразделения Пешмерга, суннитские арабские племена и шиитские ополченцы, поддерживаемые воздушными ударами под руководством США, участвуют в военном наступлении, которое было начато в октябре 2016 года.