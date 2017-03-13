Осуждение за сексуальность

Виктимблейминг и слатшейминг – эти слова почти неизвестны в России, но знать их следует, раз явления, которые они обозначают, широко распространены в нашей стране.

Слатшейминг – это осуждение женщины за ее сексуальность. По сути, это двойные стандарты: если мужчина ведет активную сексуальную жизнь, его почти никто не осуждает, а женщины за свою сексуальность подвергаются оскорблениям, их позорят и ненавидят. Быть сексуальным и заниматься сексом по взаимному согласию – это нормально. И никто не должен подвергаться за это осуждению.

Что касается виктимблейминга, то еще институтские преподаватели рассказывали мне про виктимность, то есть способность человека стать жертвой преступления. С точки зрения сторонников этого понятия, если человек достал дорогой смартфон в поздний вечер в общественном транспорте, или если женщина в мини-юбке идет по промзоне, то эти люди сами провоцируют на совершение против них преступления. Однако на самом деле допущение, что совершение преступления может зависеть от поведения жертвы, попросту является обвинением жертвы, так как на жертву переносится вина преступника. Очень хорошо эту ситуацию иллюстрирует басня Ивана Крылова "Волк и ягненок" – волк пытался оправдать свое насилие по отношению к ягненку, но потом признался: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". В тех государствах, где женщин заставляют носить паранджу (чтобы не спровоцировала), их права нарушаются в десятки раз больше!

Публичная травля жертв изнасилований создает социальный конструкт против них, особенно это касается женщин. Девочки и женщины видят, какой травле и обструкции подвергаются жертвы насилия, как их обвиняют в оговоре "честных" людей. После такого информационного фона они попросту будут бояться заявлять в полицию, когда и если, не дай Бог, подвергнуться изнасилованию. Это играет на руку преступникам, которые получают фактически карт-бланш на сексуальное насилие.

В России произошел перенос традиций криминальной субкультуры не только в общество в целом, но и в активистскую и оппозиционную среду

Я полагаю, что традиция оправдания изнасилований тесно связана и с криминальной субкультурой, ведь "по понятиям" человек, подвергшийся изнасилованию, переводится в низшую касту тюремной иерархии. Криминальная субкультура насквозь пропитана сексизмом. К тому же, в соответствии с криминальными традициями, человек, против которого совершено преступление и который обратился в полицию за защитой своих прав, презрительно называется "терпилой". Нередко это словечко используют и полицейские, которые вместо того, чтобы бороться с преступностью, берут взятки и воюют с инакомыслящими.

Виктимблейминг, также как и слатшейминг, пропитан двойными стандартами. Женщинам тоже зачастую говорят: "Зачем ты пошла пить с мужиками? Зачем вызывающе оделась? Сама напросилась на изнасилование!" В будущем такие слова будут выглядеть примерно так, как будто мы сейчас осуждаем избитого ку-клус-клановцами афроамериканца в том, что он сам виноват, поскольку, скажем, во былые несчастливые времена уселся на лавочку с табличкой "только для белых". В насилии виноваты расизм и апартеид, а не "вызывающее" поведение людей с темным цветом кожи. Наоборот, расизм и апартеид были сломан именно тогда, когда чернокожие стали бороться с такими запретами и демонстративно их нарушать!

Всякие ханжи заявляют: "Почему она не сопротивлялась?" Как будто быть избитой или даже убитой и при этом изнасилованной лучше, чем просто изнасилованной?! К сожалению, в России произошел перенос традиций криминальной субкультуры не только в общество в целом, но и в активистскую и оппозиционную среду. Какой же мы будем альтернативой, если поражены пороками существующей системы, живущей не по закону и справедливости, а по понятиям? Криминальную, сексистскую и шовинистическую систему надо ломать, а не следовать ей. И вычеркните слова "сама виновата", "шлюха", "шалава", "шкура" и "телочка" из своего лексикона!

Николай Кавказский – председатель московского "Молодежного Яблока", член Гендерной фракции "Яблока" и "ЛевСД"

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