Отстраненный президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула Голубой дом

Отстраненная со своей должности президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула в воскресенье президентский дворец Голубой дом и направилась в свое частное жилье в Сеуле. Об этом сообщают корейские СМИ.

Пак была отстранена от своей должности в пятницу после того, как Конституционный суд поддержал парламентский импичмент из-за скандала, связанного с попытками влияния и лоббирования, который потряс политическую и деловую элиту Южной Кореи.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум была в курсе происходящего.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью.