Против жительницы Тувы, оставившей дочку в тайге, возбуждено уголовное дело

Против жительницы Тувы, оставившей 4-летнюю дочку с престарелыми родителями, живущими в тайге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.



В сообщении отмечается, что 31-летняя жительница Тере-Хольского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оставление в опасности". По версии следствия, подозреваемая оставила ребенка у родителей, проживающих в труднодоступном местечке Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. "При этом она знала, что престарелые люди лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка", – считают правоохранители.

8 февраля бабушке ребенка стало плохо, и девочка пошла за помощью в ближайший населенный пункт. "Она прошла 8 км по тайге", – уточнили в Следственном комитете. Ребенок был осмотрен медиками, отмечено общее переохлаждение организма, однако жизни и здоровью ничего не угрожает, говорится в сообщении.