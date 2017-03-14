Про уродов и убийц

"Не сравнивай времена", – все чаще слышу от разных людей. Обыск у Зои Световой вновь вернул меня к этой теме, а еще – к одному из текстов Олега Кашина. В нем он не то поддержал, не то опустил коллег, над которыми якобы потешаются "многие вполне продвинутые и все понимающие люди" в духе "Бабченко не настоящий", Кара-Мурза, который в очередной раз едва концы не отдал в реанимации (отложенные последствия прошлогоднего отравления все-таки сказываются), чуть не сам себя траванул. Следуя "логике" тех, кто "потешается", а заодно и тех "кремлевских", которые сегодня упорно продвигают в массы идею "оттепели", и Зоя Светова, видимо, сама к себе пригласила с десятичасовым обыском парочку следователей и полдюжины эфэсбэшников.

Недавно с коллегами по содружеству журналистов-расследователей Фонд 19/29 столкнулись с примером подобной перевернутой логики. Мы проводили в Ульяновске семинар для молодых журналистов. На лекцию заявились НОДовцы: очень все из себя революционные – не вполне понимающие, кого и зачем пришли бить-клеймить, зато в кожанках и с перекошенными от злобы и регулярных возлияний лицами. А за ними (что тот "кот задом наперед") вежливые полицейские человечки – разрешенный пикет НОДовцев охранять, видимо, от участников семинара. А за теми эфэсбэшники (замерли в ожидании потасовки) – всех переписать и в базу занести. Ну а за ними всеми добрые местные коллеги: ну что же вы нас не предупредили – мы-то вас пригласили как порядочных, а вы, оказывается, укрофашисты и бандеровцы; теперь понятно, почему вы честных людей раздражаете, и на нас, мирных, беду накликаете, уезжали бы лучше… В общем, остается только выйти на площадь, покаяться и самим себя перед охочей до зрелищ публикой высечь.

Почему власть начинает преследовать вроде бы "неопасных" для себя людей – убивает, сажает, травит – в прямом и переносном смысле, выживает из страны? Почему хочет от них избавиться? Да потому, что негнущиеся позвоночники, а правильнее было бы сказать, несгибаемые спины (да и вообще любой, у кого в глазах нет страха) вызывают животную ненависть, зависть и страх у самой этой, якобы всесильной, власти, подрывают ее самоуверенность. Большинство ее представителей угнездилось на кремлевском Олимпе именно благодаря эластичным свойствам позвоночника, умению пресмыкаться, а ведь так хочется при этом в глазах соратников, родных, близких и просто сограждан казаться несгибаемым борцом за величие России. Что до действительно негнущихся, то таких в любом обществе мало, а уж в нашем, с его генетическим страхом перед властью, и подавно. Это самые драгоценные экземпляры, которых мы, коллеги, должны были бы хотя бы поддерживать, а не подкапываться к ним в поисках тайных мотивов, дабы самим себе не казаться мелкими.

Теперь о временах. Помню, как пару лет назад в Томске, в Мемориальном музее политических репрессий "Следственная тюрьма НКВД", я листала один из хранящихся там документов – четырехмесячный план по расстрелам (лимит первой категории) и посадкам (вторая категория). В июле 1937 года в регионы спущена разнарядка на основании оперативного приказа наркома внутренних дел СССР Н. Ежова № 00447. Все тщательно документировалось. Если кто-то хотел план превысить, посылался запрос в Москву. Среди документов разрешение, записка написана лично товарищем Сталиным: "Дать дополнительно Красноярскому краю 6600 человек лимита по первой категории". И подпись: "за" – Сталин, Молотов. Сталин лично людей не расстреливал, их убивали по его приказу. Значит ли это, что Сталин не убийца?

Вся страна вслед за своим предводителем тонет в собственном мнимом величии, которое на самом деле есть обратная сторона неполноценности

Мне говорят: "Путин – не Сталин". Действительно не похож – без усов, не курит, одет в костюмчик от Brioni. И расстрелов пока нет, и посадки еще не массовые. Но мы живем в другом мире, в другом измерении, в котором свои злодеи и свои герои. И своя мера зла, которой измеряется содеянное. Вот по темпам превращения людей в моральных уродов и возрастанию их числа времена уж точно сравнивать можно и нужно. За последние десятилетия мир – во всяком случае, та его часть, что принято называть цивилизованной, – ушел далеко вперед по "объему свободомыслия" в обществе, которым по большому счету и измеряется прогресс. А мы все топчемся в своем болоте страха, угодничества перед любым начальством, размышляем о пользе гнущихся позвоночников, и вот уже вся страна вслед за своим предводителем тонет в собственном мнимом величии, которое на самом деле есть обратная сторона неполноценности. И такое уж "мелкое" это злодейство, если оборачивается крупным Злом?

Истинное лицо нынешней кремлевской власти – это нелюди, под покровом ночи мельтешащие на Немцовом мосту, чтобы быстренько убрать с глаз, а фактически украсть все, что к народному мемориалу принесли несогнувшиеся граждане. Это уроды, обливающие зеленкой или мочой тех, на кого им укажут. Это тюремщики, запытывающие заключенных в тюрьмах – с единственной целью унизить, согнуть, почувствовать собственное жалкое "превосходство".

Убийца ли Путин? Вопрос американского журналиста был задан американскому же политику, но это русский вопрос. И мое оценочное суждение вполне конкретно – "да". Володя Кара-Мурза – это системное, государственное покушение. Политковская, Эстемирова, Немцов – это системные, государственные убийства. Во главе этой системы, этого государства, тоталитарного фактически, Владимир Путин. Можно ли при этом, "кислеть лицом", говоря, что на его руках нет крови? Разве президент не несет ответственность за страну – что он, кстати, не раз подчеркивал? Разве это не убийство страны – отдать ее на откуп своим приятелям-олигархам из спецслужб, в то время как 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, умирают без лекарств, недоедают, недоживают, недорожают, недоучиваются, недоразвиваются? Разве это не убийство страны, когда людей натравливают друг на друга, топят в злобе и ненависти к инакомыслию и к свободной, независимой мысли? Когда нормально существовать могут только "гнутые позвоночники", а негнущимся путь в эмиграцию или в тюрьму. А развязанные войны? А создание атмосферы, в которой убийство инакомыслящего политика, правозащитника или журналиста большинством не рассматривается как преступление, при этом его заказчиков либо не ищут, либо вообще покрывают? И да – покрывать убийц и быть убийцей, в данном случае, на мой взгляд, одно и то же.

Не стоит обольщаться по поводу "оттепели". Этим людям терять нечего. Точка невозврата пройдена. Путину некуда идти, разве что в тайгу, где он на днях отдыхал. Да и там, в случае чего, не отсидеться. Его ближайшему окружению из тех, кто правят сегодня бал в Кремле (а других там не водится, просто некуда деваться), необитаемых островов, которые можно купить, на всех не хватит. И поэтому за власть – за трон, и Путина на этом троне, они будут цепляться любой ценой, хотя бы потому, что именно он их всех покрывает. Сейчас отстреливают или вышибают из страны "непрогнувшихся", а понадобится – дойдет очередь и до тех, кто недостаточно или не вовремя гнулся.

Игроки второго эшелона – вроде Сергея Кириенко или Антона Вайно – сегодня смешно пытаются и рыбку съесть, и ног не замочить, создавая иллюзию "оттепели". Я не верю, что из благородных побуждений – скорее всего, тоже из страха, но только перед будущим. Не знаю, какие преступления вскроются, когда в Кремль придут другие люди, а это однажды обязательно и как всегда неожиданно для многих случится. Найдутся ли бумаги с подписью "за"? Нынешняя власть, которая так печется о том, чтобы следы граждан подольше оставались в хранилищах в интернете в зоне досягаемости ее спецслужб, наученная горьким опытом предшественников, собственных следов старается не оставлять. Но я почти уверена, без всякого нооскопа: свои же и сдадут. Из тех, кто сегодня пытается создать себе "алиби" для потомков в виде освобождения Дадина или реабилитации Чудновец. А может, и из тех, кто лично творит свое "маленькое" зло. Все, как в те самые "старые времена", которые меня призывают не сравнивать.

Галина Сидорова – московский журналист

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