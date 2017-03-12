Спецслужбы Британии призвали политические партии защититься от кибератак

Британские спецслужбы призвали политические партии страны защитить себя от потенциальных кибератак, ссылаясь на утверждения о том, что российские хакеры пытались повлиять на прошлогодние президентские выборы в США. Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC), входящий в агентство GCHQ, заявил, что написал лидерам политических партий предложения по укреплению их сетевой безопасности, подтверждая таким образом сообщения газеты Sunday Times.

В письме главы NCSC Чиарана Мартина отмечается, что следует быть осведомленными о событиях в Соединенных Штатах, Германии и в других странах, которые напоминают о потенциальных враждебных действиях против британской политической системы. Об этом сообщает газета Times.

"Нападения на наши демократические институты выходят за рамки лишь политических партий и могут включать в себя нападения на парламент, избирательные комиссии, аналитические центры и группы давления, а также на электронные адреса отдельных лиц", – говорится в заявлении.

NCSC сообщило Рейтер, что написало сторонам по этому вопросу, хотя и не подтвердило, что главным риском с точки зрения кибербезопасности является Россия.

Отвечая на вопрос о докладе, министр иностранных дел Борис Джонсон сказал: "У нас нет доказательств того, что русские действительно вовлечены в попытку подорвать наши демократические процессы в настоящий момент. Но у нас есть много доказательств того, что русские способны на это. И нет никаких сомнений в том, что они были готовы ко всевозможным грязным трюкам". Об этом Джонсон заявил в интервью программе ITV "Пестон в воскресенье".

В прошлом году разведслужбы США сделали вывод о том, что Россия взломала и просочилась в электронные адреса Демократической партии США, чтобы повлиять на голосование на президентских выборах в пользу Дональда Трампа. Россия это отрицает.

Французское правительство отказалось от планов позволить своим гражданам за рубежом проголосовать в электронном виде на выборах в законодательные органы из-за обеспокоенности возможными кибератаками.