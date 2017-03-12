В Пскове создано региональное отделение "Открытой России"

В Пскове создано 14-ое региональное отделение "Открытой России". За открытие ячейки сетевого общественного движения в воскресенье, 12 мартаединогласно проголосовали все 22 делегата.

В состав совета регионального отделения, который принимает все политические решения, вошли пять человек — Алексей Малов, Юрий Каныгин, Игорь Батов, Никита Подлинев и Антон Семенов. С кандидатурой координатора псковское отделение в рамках собрания не определилось.

В Пскове собрание "Открытой России" проходило в конференц-зале отеля "Старые кварталы", проблем с арендой помещения у организаторов не возникло.

Решение о создании в Пскове местного отделения "Открытой России" было принято в декабре 2016 года. Тогда представители движения посетили город с презентацией книги Дмитрия Травина "Просуществует ли путинская система до 2042 года?"