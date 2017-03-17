Чужая интрига

Признаться, трудно сказать, стали ли россияне остывать по отношению к Дональду Трампу. Зато ясно, что к американскому президенту охладела кремлевская пропагандистская машина. "Большой друг России", сам о том не подозревающий, "отработал" свое на экранах российских телеканалов и на страницах прокремлевских изданий. Интересно, насколько сам г-н Трамп был осведомлен, о том, какую важную роль он играл в деле поддержания морального духа большей части российского народа?

Впрочем, люди, стоящие за ее рычагами, думаю и так все прекрасно осознавали с самого начала. И в самом дурацком сне не могло привидится, что новоизбранный американский президент бросится в объятия президента российского. А если все было известно заранее, то зачем же надо было на протяжении нескольких месяцев развешивать лапшу на уши российскому населению?

Единственная политическая интрига президентских выборов 2018 года – это дадут все же "дважды судимому рецидивисту Навальному" зарегистрироваться кандидатом или нет

Во что мне кажется: российская власть в своей информационной политике искала очевидную выгоду, причем далеко не "сиюминутную". Ведь убеждали же нас в разгар 2014 года в полной нелепости введения западных экономических санкций против России, которые могучей отечественной экономике – что комариные укусы. Ситуация была ровно такой же: тот, кто громче всех убеждал, лучше всех все прекрасно знал. Но россияне поверили, успокоились и "благополучно" прожили какое-то время убежденными в том, что на их личную жизнь все эти недружелюбные меры со стороны Запада никак не повлияют. Только по прошествии некоторого времени мы "вдруг" осознали, что это убеждение несколько (да что там – очень сильно) не соответствует истине: и санкции оказались небезвредными, и жить мы стали заметно хуже. Если кто-то из прочитавших эти строки скажет, что это не так, что лично он ничего такого не ощутил – ну что же, я могу только искренне за такого человека порадоваться.

Летом и осенью 2014 года абсолютное большинство россиян искренне доверяли заверениям политтехнологов. Надежда – великая вещь: она и спать лучше помогает, и аппетит улучшает, а еще избавляет от излишней нервозности и совершенно ненужных властям размышлений на тему, а правильно ли она, эта самая власть, себя ведет? Именно с такой надеждой и жили граждане России: с момента, когда Дональд Трамп только начинал боролся за возможность стать кандидатом в президенты США – и вплоть до его инаугурации. Целый год надежды! И вот сквозь надежду начала проступать малоприятная реальность.

Что же дальше? А дальше мы будем "бороться" за Марин Ле Пен. Поскольку США не оправдали "высокого русского доверия", то все надежды сейчас на победу "нашего" кандидата во Франции. Если победит мадам Ле Пен, то страна, которую она возглавит, немедленно надавит на всю остальную Европу, и Европейский союз тотчас снимет с России все санкции! В обтекаемой форме примерно так все и подается кремлевской прессой. Эта химера – на фоне откровенно невеселой экономической обстановки в стране – вновь поможет десяткам миллионов россиян жить в ожидании перемен к лучшему.

Столь пристальное внимание к чужим делам, помимо всего прочего, позволяет заполнить соревновательный вакуум, образовавшийся в политическом пространстве России. Ведь наблюдать за борьбой кандидатов на пост американского президента было невероятно интересно! Настоящая, взаправдашняя интрига! А теперь нас ждут не менее увлекательные выборы во Франции. А собственно в России нас ничего не ждет. Единственная политическая интрига президентских выборов 2018 года – это дадут все же "дважды судимому рецидивисту Навальному" зарегистрироваться кандидатом или нет. Единственная интрига – она же и последняя. Далее, как вы понимаете, "все понятно".

Сергей Богданов – журналист и блогер

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