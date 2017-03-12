Турция – Нидерланды: акции протеста в Стамбуле и Роттердаме

В Турции в воскресенье демонстрант проник на территорию консульства Нидерландов в Стамбуле и заменил флаг королевства на турецкий. Днем ранее, в субботу, на фоне напряженности между Нидерландами и Турцией консульство было временно закрыто "по соображениям безопасности". Посты полиции были выставлены у здания консульства и жилого дома голландских дипломатов. Несмотря на это, протестующему удалось проникнуть на крышу дипломатического представительства. Заменив флаг, нарушитель выкрикнул "Аллах акбар", после чего скрылся. Через несколько минут флаг Нидерландов был возвращен на место.

На акцию протеста у консульства Нидерландов в Стамбуле вышли около ста человек. Они выражали возмущение решением правительства Нидерландов запретить посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Демонстранты возложили черный венок к зданию генконсульства королевства и скандировали: "Нидерланды, не испытывайте наше терпение".

На аналогичный митинг у турецкого консульства в Роттердаме вышли несколько сот человек. МИД Нидерландов выступил с заявлением по поводу инцидента с флагом в Стамбуле и оценил ситуацию как "неясную". В нидерландском внешнеполитическом ведомстве считают, что турецкие власти несут полную ответственность за безопасность дипломатической миссии Нидерландов на территории Турции.