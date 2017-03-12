В Белоруссии милиция задержала участников протестных акций

В Белоруссии в воскресенье милиция задержала нескольких активистов оппозиционных организаций и не менее трёх журналистов – в связи с продолжающимися выступлениями против декрета президента Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивинчества". Несмотря на распоряжение главы государства приостановить взимание "налога на тунеядство", сотни недовольных граждан вышли на демонстрации в Бобруйске, Орше, Бресте, Рогачёве. Среди задержанных - Павел Северицец, один из основателей и бывший лидер молодёжной организации партии БНФ — «Молодой Фронт». Кратковременному задержанию был подвергнут и корреспондент Белорусской службы Радио Свобода.

Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения. Звучат призывы к отставке президента Лукашенко.

Ряд лидеров белорусской оппозиции - политики Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Юрась Губаревич - были задержаны в пятницу в Молодечно, районном центре в 70-ти километрах от Минска, где в марше протеста участвовало около одной тысячи человек. Они осуждены на 15 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

Оппозиционная активистка Ольга Ковалькова осуждена на 7 суток ареста. В Бресте под арестом остается фермер Александр Кабанов, наказанный за проведение предыдущего "Марша нетунеядцев".

Правозащитники и наблюдатели сообщают из регионов о многочисленных случаях превентивных задержаний общественных активистов и обысках.