В Петербурге читали Конституцию напротив тюрьмы "Кресты"

Чтения Конституции, которые проводятся 12 числа каждого месяца в разных частях города, на этот раз прошли напротив тюрьмы Кресты. По словам одного из организаторов акции Алексея Сергеева, это связано с тем, что 12 марта – День сотрудника уголовно-исправительной системы. Поэтому чтение Конституции было решено совместить с чтением "Реквиема" Анны Ахматовой возле памятника жертвам политических репрессий – сфинксов Михаила Шемякина на Воскресенской набережной и у находящегося рядом памятника Анне Ахматовой, "глядящего" на тюрьму "Кресты".

Акция была совмещена с перформансом – головы и руки двоих из пяти ее участников торчали из колодок с надписью "Свобода". Куратор проекта "Свидетели Конституции" в Петербурге Алексей Нащаров пояснил, что колодки с надписью "Свобода" символизируют состояние россйского общества, в котором человек по видимости свободен, он может передвигаться, говорить, но руки его скованы - он ничего не может делать.

Участники акции считают, что ныне особенно важно провести чтения Конституции напротив тюрем, поскольку еще свежо в памяти дело Ильдара Дадина, благодаря которому вся страна узнала о системе пыток и избиений в исправительных колониях. Кроме того, в России с каждым годом становится все больше политзаключенных, а также фабрикуется все больше дел – таких, как дело о так называемой государственной измене Оксаны Севастиди, только что выпущенной из колонии.

Участники акции возложили гвоздики к средней части памятника Шемякина - гранитным блокам с зарешеченным отверстием внутри, символизирующим тюремнье окошко. Отрывки из "Реквиема" Ахматовой были зачитаны на фоне этого окошка, а также на фоне памятника, стоящего ближе к Шпалетной улице.