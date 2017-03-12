В Донецке умер один из лидеров сепаратистов Владимир Макович

В Донецке умер один из бывших лидеров сепаратистской "Донецкой народной республики" Владимир Макович. Ему было 54 года. Смерть наступила 12 марта в результате "опухоли головного мозга", сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Донецке.

Макович первым провозгласил "Донецкую народную республику". Это произошло в зале заседаний Донецкой региональной администрации в апреле 2014 года. В июле он возглавил "народный совет ДНР". Впоследствии Макович вошел в состав временного правительства, затем стал заместителем председателя президиума "верховного совета ДНР" и в скором времени на какое-то время стал главой так называемого парламента сепаратистской республики.

В последние месяцы скончались или были убиты несколько бывших или действующих деятелей сепаратистских организаций на востоке Украины. Так, в конце января 2017 года скончался общественный, военный и политический деятель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов, ему было 47 лет. В начале февраля 2017 года убит полевой командир Михаил Толстых по прозвищу Гиви. В середине октября прошлого года погиб полевой командир Арсен Павлов по прозвищу Моторола.