Денежки врозь?

Авторы многочисленных расследований российских связей Дональда Трампа рисуют замысловатые схемы взаимодействия людей из окружения Трампа с людьми из окружения Путина. Две грибницы пересекаются множеством подземных, причудливо изогнутых нитей. Не будь этих расследований, мы никогда не узнали бы имен Картера Пейджа или Роджера Стоуна, да и в Кремле эти имена вряд ли помнят. Но почему-то никто, кроме репортеров светской хроники, не обращает внимания на самую простую, прямую и очевидную связь: Иванка Трамп – Дарья Жукова.

Надо полагать, Роман Абрамович, который вообще не любит публичности, сегодня дорого бы дал, чтобы навсегда удалить из интернета фотографии своей жены в обществе дочери Дональда Трампа и ее мужа Джареда Кушнера. В всяком случае, я не нашел ни селфи, ни чужих снимков Дарьи Жуковой на торжествах по случаю инаугурации 45-го президента, хотя Иванка ее туда приглашала, а папарацци за ней охотятся. Кушнер – один из двух старших советников президента Трампа. В декабре прошлого года он удостоил российского посла Сергея Кисляка 20-минутной аудиенции в нью-йоркской башне "Трамп". О влиянии любимой дочери на отца и говорить нечего.

В отличие от сомнительных политических выгод, эта дружба приносит вполне реальные деловые дивиденды. На четвертый день своего пребывания на посту президента Дональд Трамп подписал указ, разрешающий строительство трубопровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в Небраску, откуда нефть будет поступать по уже построенной трубе к побережью Мексиканского залива в Техасе. Вокруг этого проекта девять лет шла бурная полемика. Барак Обама отклонил заявку на его осуществление и наложил вето на закон, принятый Конгрессом в феврале 2015 года, главным образом по экологическим соображениям. Квалифицированного большинства, чтобы преодолеть президентское вето, в Конгрессе тогда не нашлось.

Теперь президент Трамп санкционировал строительство одним росчерком пера. Тот же документ разрешает завершить сооружение другого трубопровода, Dakota Access – он на 99 процентов уже построен, но последний участок оставался недостроенным опять-таки из-за протестов. В тот же день президент подписал другой указ, о котором не раз с гордостью рассказывал, в том числе в своей речи перед Конгрессом: трубы американских нефтепроводов будут сделаны только из американской стали!

Роман Абрамович инвестировал 15 миллионов долларов в американскую компанию, разрабатывающую технологию добычи сланцевой нефти. Для него такие деньги, конечно, не сумма, но говорят, что это только начало

Но оказалось, что к Keystone XL и Dakota Access директива не относится: в этом проекте сталь будет канадской. Главный поставщик обоих проектов – крупнейший в Северной Америке производитель труб большого диаметра Evraz North America. У этой компании три завода в США, но трубы для Keystone XL и Dakota Access изготовлены или будут изготовлены на предприятии, расположенном в канадской провинции Саскачеван. Компания Evraz горячо приветствовала решение президента – в пресс-релизе по этому поводу сказано, что она ему "аплодирует". Зачем же она аплодировала, если одновременно был подписан указ о том, что сталь для труб должна быть американской? Ведь когда Конгресс рассматривал законопроект, позднее ветированный Обамой, Evraz лоббировал против поправки об американской стали, внесенной сенатором Элом Франкеном. Видимо, уже в момент подписания указа Evraz знал, что к его продукции он не относится. Собственник компании Evraz – Роман Абрамович, которому принадлежит 31,03 процента ее акций.

Когда сотрудницу пресс-службы Белого дома Сару Сандерс спросили, как же так, она ответила, что трубы для Keystone XL и Dakota Access уже закуплены и завезены на место строительства, и было бы неразумно не использовать их. Но при строительстве других новых трубопроводов сталь будет использоваться только американская. И впрямь: в интернете рядом с сообщениями о предстоящем строительстве можно найти фотографии штабелей труб, лежащих в чистом поле. Но есть и другая информация. 1 марта в нью-джерсийский порт Полсборо вошел сухогруз Doric Warrior. Судно ходит под либерийским флагом и принадлежит греческой компании Chios Navigation Hellas. Для Нью-Джерси это большое событие. Порт Полсборо – крупнейший в стране нефтяной терминал. Несколько лет там строили причалы для приема сухих грузов и контейнеров. Doric Warrior стал первым сухогрузом, вставшим под разгрузку. По этому случаю судно встречали государственные мужи штата. Груз, доставленный в Полсборо, – сталь из России.

В 2015 году Роман Абрамович инвестировал 15 миллионов долларов в американскую компанию Propell Technologies Group, разрабатывающую технологию добычи сланцевой нефти. Для него такие деньги, конечно, не сумма, но говорят, что это только начало. Ведь новая, экологически чистая технология Propell Technologies наверняка будет применена на крупнейшем сланцевом месторождении Баккен. Для транспортировки добытой там нефти и предназначен трубопровод Dakota Access. А вы говорите про секретные связи. Все на поверхности.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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