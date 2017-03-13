Маккейн требует доказательств прослушки телефонов в штабе Трампа

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал Дональда Трампа доказать, что спецслужбы по приказу президента США Барака Обамы прослушивали телефоны в его избирательном штабе на финише предвыборной кампании, либо взять назад свои обвинения. "Если это соответствует действительности, мы имеем дело с серьезным нарушением закона со стороны президента США," - подчеркнул Маккейн.

"На настоящий момент у меня нет оснований верить тому, что сказал Дональд Трамп", - заявил сенатор, выступая в воскресенье по телеканалу CNN. "Впрочем, президент Соединенных Штатов может мгновенно прояснить ситуацию, задав соответствующие вопросы директору ЦРУ или шефу национальной разведки", - добавил Маккейн.

Бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер, действующий директор ФБР Джеймс Коми, а также сам Обама через своего представителя, отрицали факты прослушки штаба республиканского кандидата, распологавшегося в небоскребе Trump Tower на Манхэттене. О том, что прослушка имела место, Трамп сообщил в серии твитов, отправленных 4-го марта.

"Оставить слова Трампа без внимания, не дав на них однозначного ответа в ту или иную сторону, было бы равносильно подрыву доверия американцев к своим государственным институтам," - подчеркнул сенатор.

Руководство Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса просило Генеральную прокуратуру представить к понедельнику любые имеющиеся у нее сведения о подслушивании телефонных разговоров сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа. Информация была затребована в контексте проводящегося Комитетом расследования вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.