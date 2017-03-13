Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза-младший планирует вернуться в Россию, чтобы продолжить протесты против правительства президента Владимира Путина. "Конечно, я обязательно вернусь в Россию", - сказал он 12 марта в эфире телекомпании CBS Television. "Я- русский, это моя страна, и я верю в то, что делаю, в то, что делают мои коллеги. Нас много," - сказал он в интервью, записанном в Вашингтоне, округ Колумбия.

Дважды за последние два года Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии. Его родственники и друзья считали, что его преднамеренно пытались отравить.

Кара-Мурза, координатор неправительственной организации "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, выступал перед законодателями США за санкции против российских чиновников и руководителей СМИ. Кара-Мурза был политическим союзником оппозиционного политика Бориса Немцова, который был застрелен в центре Москвы в феврале 2015 года.

Джон Маккейн, влиятельный сенатор-республиканец, который глубоко критически настроен по отношению к Путину, 7 февраля заявил в своем выступлении, что Кара-Мурза подвергся новому отравлению, поскольку "он сохранил веру в свои идеалы в конфронтации с жестоким и опасным самодержавием".

Кара-Мурза сказал CBS, что он был всего лишь одним из нескольких кремлевских критиков, ставших жертвами нераскрытых покушений, сомнительных самоубийств и отравлений. "Многие, к сожалению, умерли," - сказал он. "Я - счастливчик. Я все еще здесь, я все еще говорю с вами. Многие из моих коллег не могут этого сделать", - заявил он.