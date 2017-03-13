Сергей Португалов пожизненно дисквалифицирован

Бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергей Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). Речь, в частности, идет о статьях 32.2 (f) "Обладание запрещенной субстанцией или методом", 32.2 (g) "Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода", 32.2 (h) "Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода»".

Как сообщил официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение о пожизненной дисквалификации Португалова еще 10 марта, причем наказание вступило в законную силу с момента оглашения.​

Профессору Португалову 66 лет, до резонансного скандала руководил Центром медико-биологического обеспечения подготовки высококвалифицированных спортсменов, а портал ВФЛА характеризовал его как специалиста международного уровня по антидопингу.

Он имеет ученую степень доктора медицинских наук, много лет работал со сборными России по легкой атлетике. В частности, Португалов возглавлял специальное подразделение ВНИИФК по решению научно-практических вопросов обеспечения подготовки национальных команд страны к Олимпиаде-2012 в Лондоне.