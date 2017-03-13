"Ведомости": Сечин лично обратился к организатору ареста Улюкаева

Глава "Роснефти" Игорь Сечин просил Олега Феоктистова - инициатора ареста экс-министра Алексея Улюкаева - принять участие в этом деле, ещё когда генерал работал в ФСБ. Об этомпишут "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых органов.

Помимо этого, собеседник газеты полагает, что приход Феоктистова в госкомпанию помог продаже пакета акций "Башнефти" в пользу "Роснефти". Ранее сообщалось, что Алексей Улюкаев выступал против этой сделки.

Согласно информации на сайте "Роснефти", Феоктистов возглавил службу безопасности компании в сентябре 2016 года и тогда же вошел в состав правления. В середине ноября имя генерала упоминалось в связи с задержанием министра экономики Алексея Улюкаева, обвиненного в получении крупной взятки.

7 марта "Новая газета" со ссылкой на источники сообщила, что Феоктистова уволили и из ФСБ, и из госкомпании "Роснефть". Спустя несколько дней сам Сечин подтвердил уход Феоктистова, отметив, что он вернулся на военную службу. Однако источник газеты "Ведомости" утверждал, что генерал "лишился погонов".

До перехода в "Роснефть" Феоктистов был первым заместителем начальника управления собственной безопасности ФСБ. Он возглавлял 6-ю службу управления собственной безопасности, прозванную "сечинским спецназом", поскольку она была создана в 2004 году по инициативе тогдашнего вице-премьера, нынешнего главы "Роснефти" Игоря Сечина.