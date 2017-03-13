В Тбилиси считают выборы в Абхазии "попыткой узаконить оккупацию"

В Тбилиси считают незаконными парламентские выборы в Абхазии. Комментируя выборы, состоявшиеся в Абхазии, президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал голосование "попыткой узаконить оккупационный режим".



При этом, президент сослался на то, что грузинское население "изгнано с оккупированных територий", а "реальной силой, контролирующея ситуацию в Абхазии", по мнению президента "является чуждое государство – Российская Федерация". Глава государства обратился к международному сообществу с призывом "не допустить легитимации оккупационного режима".

В заявлении МИД Грузии отмечается, что выборы в Абхазии "незаконны", поскольку проводятся в условиях "состоявшейся этнической чистки".

Госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили считает, что у выборов в Абхазии "нет правовой основы", они не отражают волю народа в условиях изгания сотен тысяч законных жителей Абхазии и не могут быть признаны международным сообществом.