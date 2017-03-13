В Хабаровске суд рассматривает дело о жестоком убийстве животных

Суд в Хабаровске в понедельник начал рассматривать уголовное дело в отношении двух девушек и одного молодого человека, которых обвиняют в жестоком обращении с животными, а также в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих.

Судебные слушания проходят в закрытом режиме, а перед зданием суда собрались активисты с баннером "живодерам не место среди нас", передает хабаровское издание DVHAB.ru. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей до августа.

По версии следствия, летом 2016 года несовершеннолетние девушки покалечили и убили не менее 15 животных и птиц, а сделанные при этом снимки размещали в интернете. Также они совместно с 18-летним молодым человеком сняли видеоролики, в которых следователи усмотрели признаки преступлений по двум другим статьям, сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в октябре прошлого года в соцсетях появились записи о двух студентках из Хабаровска, которые издеваются над бездомными животными с фотографиями изувеченных тел кошек и собак. 17-летние девушки уже дали признательные показания и раскаялись.