США: джихадистам, оставшимся в Мосуле, суждено погибнуть

Представитель США в коалиции, сражающейся в Мосуле против боевиков "Исламского государства" (экстремистской группировки, запрещенной в РФ), заявил, что все, кто останутся в городе, будут уничтожены. Бретт Макгурк сделал это заявление 12 марта, когда иракские войска отбили треть западного Мосула и отрезали последнюю дорогу из города.

Иракские войска вновь захватили восточную часть Мосула в январе и в последние недели усилили наступление в западной части города. Любой из бойцов, оставшихся в Мосуле, там и умрет, сказал Макгурк. "Мы не только добьемся победы над ними, но и обеспечим, чтобы эти ребята не смогли убежать", – заявил он.

Экстремистская группировка "Исламское государство" захватила Мосул, второй по величине город Ирака, в 2014 году.

В октябре 2016 года иракские правительственные войска, курдские бойцы Пешмерга, суннитские арабские племена и шиитские ополченцы, при содействии воздушных ударов под руководством США, начали наступление, чтобы отбить город.