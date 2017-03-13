ФАС подтвердила нарушения при госзакупках Общественной палаты

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подтвердила наличие нарушений при проведении электронных аукционов Росмолодежи и Общественной палаты, о которых сообщила партия "Яблоко".

В ведомстве подтвердили, что фирмы "Спектр" и "Бренд-Сити", выходившие на торги в шести закупках по организации молодежных фестивалей и по подготовке аналитических докладов, нарушили антимонопольное законодательство. В ответе ФАС говорится, что в отношении фирм готовятся материалы для возбуждения дела.

Руководитель московского "Яблока" Сергей Митрохин ранее подчеркнул, что эти фирмы, согласно регистрационным данным, занимаются производством одежды, что не соответствует сфере заказа. Он также отметил, что на 12 торгах, проведенных Общественной палатой и Росмолодежью, победители и проигравшие чередовались. Центр антикоррупционной политики "Яблока" усмотрел в этом признаки картельного сговора, который является уголовным преступлением.