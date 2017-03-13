Умер Анатолий Черняев – помощник Михаила Горбачева

Помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева Анатолий Черняев скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщили сегодня ТАСС руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко.



Черняев родился в 1921 году, участвовал во Второй мировой войне, командовал взводом. Затем преподавал историю в МГУ, а с 1961 по 1986 год работал в Международном отделе ЦК КПСС.

В 1986–1991 годах был помощником генерального секретаря ЦК КПСС, затем президента СССР Михаила Горбачева по международным делам и считался одним из видных представителей либеральной части его окружения. С 1992 года Черняев являлся сотрудником "Горбачев-фонда", руководил проектом "Документальная история перестройки. Внешняя политика перестройки".

Широкую известность получили недавно опубликованные дневники Черняева, которые он вел в 70–80-е годы, содержащие ценные свидетельства о работе аппарата ЦК КПСС и настроениях в советской элите, о перестройке и политике Михаила Горбачева.