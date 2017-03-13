В Крыму допросили зампреда Меджлиса Наримана Джеляла

Участник национального движения крымских татар Нариман Джелял был допрошен в Центре противодействия экстремизму в Симферополе. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на главу ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева. Других подробностей не сообщается.

Министерство иностранных дел Украины назвало допрос Джеляла продолжением репрессий. "Все факты документируем для международных партнеров и судов. Мир должен знать правду", – написала в Твиттере пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

С момента аннексии Крыма Россией ФСБ проводит регулярные обыски и допросы среди представителей крымскотатарского населения. В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.