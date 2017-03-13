В Иркутской области женщины выступили против произвола

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области сегодня женщины провели митинг под лозунгом "Против произвола и злоупотреблений". Они выступают против бездействия городского отдела Следственного комитета России по Иркутской области по уголовным делам в отношении врачей местного роддома, в котором умирали новорожденные.

Участницы протестного мероприятия говорят о том, что дела расследуются очень долго.

Во время митинга была принята резолюция. У усольчанок есть требование к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой проверить знания медицинских работников Усольского родильного дома, а также "привести ведение медицинской документации в состояние абсолютной прозрачности".

В документе есть также два требования к членам Общественной палаты РФ. Протестующие жительницы Усолья настоятельно просят общественников организовать прозрачную и открытую процедуру голосования по донабору кандидатов в состав Общественных наблюдательных комиссий Иркутской области на выборах 2017 года, а также проверить эффективность использования бюджетных денег, которые были выделены Усольскому роддому в период с 2014-го по 2017 год.

Каждая участница митинга поставила под резолюцией свою подпись. Документ планируют отправить президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору РФ Юрию Чайке, руководителю СКР Александру Бастрыкину, а также депутатам Госдумы России и руководителю Следственного управления СКР по Иркутской области Андрею Буневу.