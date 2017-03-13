СМИ: на "вилле Керимова" на юге Франции прошли обыски

Полиция провела обыск на вилле Hier площадью 12 тысяч квадратных метров на юге Франции, владельцем которой называют российского миллиардера, члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Как пишет издание Nice-matin, полиция искала документы о настоящем владельце виллы.

По данным издания, власти Франции подозревают Керимова в том, что он является владельцем нескольких вилл общей площадью 90 тысяч квадратных метров. По документам владельцем этих вилл является швейцарский финансист Александр Штудхальтер, но полиция подозревает, что он прикрывает реального владельца этой недвижимости, в качестве которого называют Керимова.

Обыски на вилле Hier прошли еще 15 февраля, однако известно о них стало только 13 марта.

Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. В 2016 году он занял 45-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.