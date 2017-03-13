Объявлены сроки нового референдума о независимости Шотландии

Новый референдум о независимости Шотландии должен быть проведен между осенью 2018 года и весной 2019 года. Об этом заявила первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен, уточнив, что сроки референдума будут определяться сроками выхода Великобритании из Евросоюза. Она сообщила, что на следующей неделе запросит разрешение шотландского парламента на организацию референдума. По ее словам, шотландский парламент должен издать закон о проведении референдума о независимости.

У Шотландии может быть реальный выбор тогда, когда будут известны условия Брекзита, но до этого мы можем выбрать наш собственный курс, сказала Стерджен.

И в этом случае голосование должно состояться между осенью следующего года 2018 и весной 2019 года, указала Стерджен. Перспектива нового голосования за независимость в Шотландии, которое может привести к расколу Соединенного Королевства и стать новым поворотом в процессе так называемого Брекзита. Соответственно, независимость Шотландии усилит неопределенные последствия для пятой по величине экономики мира, отмечает Рейтер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова начать двухлетний процесс выхода из ЕС, чему противостояло большинство шотландцев при прошлогоднем голосовании по вопросу о Брекзите. Стерджен призвала, чтобы Шотландия заключила собственное соглашение с ЕС, но уточнила, что ее усилия в этом направлении наткнулись на, как она выразилась, "кирпичную стену в Лондоне".

Результаты референдума о Брекзите поставили ряд вопросов в отношении будущего Великобритании, потому что Англия и Уэльс проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС, а Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы остаться.

Шотландцы отвергли независимость в ходе референдума 2014 года в соотношении 55 процентов против 45. Хотя голосование и активизировало шотландскую политику и поддержку Шотландской национальной партии.