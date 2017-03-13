ФСБ задержала членов Крымской правозащитной группы

Сотрудники ФСБ задержали двух членов Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина на границе между аннексированным Россией Крымом и Херсонской областью, сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Также был задержан представитель офиса уполномоченного по правам человека на Украине.

По данным правозащитников, они выехали на крымскую административную границу, чтобы проверить деятельность пограничных пунктов с украинской стороны. После того как правозащитники остановились в "буферной зоне", их задержали российские пограничники. В настоящий момент украинских правозащитников привезли на КПП Армянск.

Официального заявления со стороны ФСБ России, а также аппарата уполномоченного по правам человека на Украине не последовало.

Crimean Human Rights Group – правозащитная организация, которая начала свою работу в 2015 году. Целью работы организации является мониторинг соблюдения прав и свобод человека в Крыму.