На Камчатке брошюру о жизни аборигенов хотят признать экстремистской

На Камчатке в квартиру директора правового и психологического центра "Личность" Дмитрия Самойленко пришли с обыском. Еще в феврале у него изъяли компьютер, флешки, жесткие диски и телефон, печати и документы организации, которую он возглавляет, а также брошюру "Традиционные формы сексуального поведения у коренных народов Севера. Люди превращенного пола". Об этом Дмитрий сообщил 9 марта на своей личной странице в Фейсбуке.

Молодому человеку позвонили из Центра по борьбе с экстремизмом и пригласили на беседу. Сотрудники краевого УМВД рассказали Дмитрию, что "некоторые одиозные дамы" считают, что Дмитрий хранит дома флаги, листовки, агитацию и занимается организацией гей-парада в Петропавловске-Камчатском. После разговора сотрудники полиции выразили желание съездить к Дмитрию домой, чтобы проверить информацию.

"В моей квартире прошел обыск в связи с написанием брошюры "Традиционные формы сексуального поведения у коренных народов Севера. Люди превращенного пола", которую хотят признать экстремистской, согласно статье 282 УК РФ", - пишет Дмитрий в социальной сети. Защитник ЛГБТ также рассказал, что личные вещи ему до сих пор не отдали, а в отношении текста брошюры провели лингвистическую и психологическую экспертизы, которые указали на наличие признаков экстремизма.

"Я не согласен с результатами проведенной проверки. При создании брошюры у меня и соавторов не было потребности унижать честь и достоинство и тем более возбуждать ненависть или вражду среди представителей коренных народностей полуострова. Наша работа основана на исторических фактах, изложенных в трудах Степана Крашенинникова, Фердинанда Врангеля, Георга Стеллера и других исследователей", - сообщил Самойленко.

Пресс-служба краевого управления МВД сообщило информационному агентству "Кам 24" о том, что все личные вещи, брошюры и результаты доследственной проверки переданы в краевое управление СКР для дальнейшего разбирательства и вынесения процессуального решения.