Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России на полгода

Европейский совет продлил на шесть месяцев срок действия санкций, наложенных в 2014 году на ряд физических лиц и организаций, которые стали причиной ущерба, независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В сообщении на сайте Евросовета отмечается, что список был сокращен за счет исключения из него двух скончавшихся человек. В новом списке отсутствуют полевой командир сепаратистов Арсен Павлов, известный под прозвищем Моторола и бывший глава правительства самопровозглашенной "Луганской народной республики" Геннадий Цыпкалов, погибшие в 2016 году. В сокращенном списке находятся 150 физических лиц и 37 организаций.

В 2014 году Евросоюз ввел против России индивидуальные и экономические санкции после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе. Лицам, находящимся под санкциями, запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в европейских банках заморожены.

