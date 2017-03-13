Британский парламент сегодня может принять законопроект о "Брекзите"

Британский парламент сегодня, как ожидается, примет окончательный вариант законопроекта, дающего право правительству начать переговоры о выходе страны из Евросоюза. Если законопроект будет принят, премьер-министр Тереза Мэй может объявить о начале процедуры так называемого "Брекзита" уже во вторник 14 марта.

Ряд парламентариев выражают опасения в связи с тем, что правительство четко не заявило о своих планах на случай, если переговоры с ЕС об условиях "Брекзита" сорвутся и не приведут к заключению соглашения. Министр по вопросам "Брекзита" Дэвид Дэйвис, однако, заявил, что кабинет разработает план и на такой случай - выразив уверенность, что переговоры увенчаются успехом.

В июне 2016 года большинство жителей Британии на референдуме высказались за выход из Евросоюза. Несмотря на то, что большинство парламентариев ранее высказывались против выхода, представители ведущих партий - консераторы и лейбористы - заявили, что исполнят волю избирателей.