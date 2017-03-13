Суд начал рассмотрение иска против передачи Исаакиевского собора РПЦ

13 марта Смольнинский районный суд Петербурга начал рассматривать иск нескольких петербуржцев, оспаривающих законность распоряжения о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. На первом заседании представитель Комитета имущественных отношений Петербурга признала, что правовых оснований для передачи Исаакиевского собора Церкви не имеется, поскольку никаких заявления или обращений от самой Церкви в Комитет не поступало. В то же время представительница комитета уточнила, что ранее такое заявление поступало на имя губернатора города Георгия Полтавченко, и обещала предоставить копию письменного обращения РПЦ.

Судья Татьяна Матусяк удовлетворила ходатайство одного из истцов, депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, в котором он просил привлечь к процессу в качестве заинтересованных лиц музей "Исаакиевский собор", РПЦ, петербургский Комитет по культуре и Министерство культуры России.

Директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров считает, что привлечение к процессу городской исполнительной власти, самого собора и Министерства культуры дает основание надеяться, что в результате тщательного рассмотрения будет получена не только грамотная юридическая, но и высшая – судебная оценка происходящего.

Следующее судебное заседание назначено на 17 апреля.