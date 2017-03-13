Тайный козырь Первого канала

Цинизм? Спекуляция? Провокация? Или забота об инвалидах? Журналисты Александр Мельман, Артур Гаспарян и Юрий Богомолов, директор благотворительного фонда Митя Алешковский и украинский телепродюсер Игорь Кондатюк в обсуждении выбора Первого канала для конкурса Евровидение. Ведущая Елена Рыковцева
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