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Тайный козырь Первого канала

Юлия Самойлова в проекте "Фактор А" канала "Россия"

Юлия Самойлова в проекте "Фактор А" канала "Россия"

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Цинизм? Спекуляция? Провокация? Или забота об инвалидах? Журналисты Александр Мельман, Артур Гаспарян и Юрий Богомолов, директор благотворительного фонда Митя Алешковский и украинский телепродюсер Игорь Кондатюк в обсуждении выбора Первого канала для конкурса Евровидение. Ведущая Елена Рыковцева

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Почему Первый канал решил послать на "Евровидение" исполнителя в инвалидной коляске?
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