Суд отказался снять арест со счетов Навального

Мосгорсуд в понедельник не удовлетворил апелляционную жалобу​ и отказался снять арест с акций и банковских счетов оппозиционного политика Алексея Навального в рамках дела "Ив Роше".

Арест с имущества не был снят из-за того, что, по решению районного суда, оно могло быть использовано для возможного возмещения ущерба по делу "Кировлеса", когда иск еще не был рассмотрен, объяснил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Адвокат отметил, что в новом приговоре по делу "Кировлеса" не предъявлены меры к имуществу Навального. Кобзев добавил, что у оппозиционера нет никаких неисполненных обязательств перед третьими лицами, в связи с чем просил отменить арест счетов его подзащитного.

Арест на имущество Алексея и Олега Навальных был наложен в ноябре 2013 года. В декабре 2014 года Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". В конце июня 2016 года суд снял арест с имущества Олега Навального, но отказался сделать то же самое со счетами Алексея Навального.

