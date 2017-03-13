В комитете по разведке ожидают от Трампа "доказательств" против Обамы

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США дал президенту Дональду Трампу срок до понедельника на то, чтобы представить доказательства своим утверждениям о прослушивании его телефонных линий в штаб-квартире в Trump Tower в Нью-Йорке.

На минувшей неделе президент написал в Твиттере, что демократ Барак Обама в быстность президентом США, распорядился прослушивать телефоны в штабе Трампа во время предвыборной кампании. Глава комитета республиканец Дэвид Нунес и член комитета от Демократической партии Адам Шифф направили Трампу письмо с просьбой предоставить доказательства.

Представитель Обамы назвал обвинения Трампа "ложными". Сам Трамп после поста в "Твиттере" не комментировал ситуацию.