На востоке Украины сотрудники СБУ задержали группу вооружённых людей

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в зоне конфликта на востоке Украины более сорока человек с оружием. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на штаб Антитеррористического центра. Операция СБУ по предотвращению диверсий проводилась в населённых пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка. Была обнаружена группа вооружённых лиц, отказавшихся сдать оружие. Украинские военные заявили, что отказ от сдачи оружия стал основанием для задержания 43 человек.

Кроме оружия, у задержанных было изъято "значительное количество" бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщила "Украинская правда".

В сообщении, опубликованном в Фейсбуке на странице группы, которая называет себя "Штабом блокады торговли с оккупантами", в понедельник было указано, что редут на железнодорожной станции "Кривой Торец" в посёлке Щербиновка Торецкого горсовета Донецкой области в настоящее время захвачен сотрудниками Службы безопасности Украины и Корпуса оперативного внезапного действия Национальной полиции.