Глава НАТО призвал союзников наращивать финансирование союза

Йенс Столтенберг призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону. Это требование совпадает с позицией Вашингтона, добивающегося от европейских партнеров по НАТО наращивания финансирования потребностей Североатлантического союза. По мнению Столтенберга корректировка финансового вклада будет содействовать "сохранению прочности трансатлантических связей".

Глава НАТО представил свой ежегодный доклад о состоянии дел в крупнейшем в мире военно-политическом союзе, обратив внимание журналистов, что между членами этого союза по-прежнему нет справедливого распределения финансового бремени. Государствами, которые придерживаются целевого показателя расходов на оборону - двух процентов от ВВП - ныне являются США, Великобритания, Эстония, Греция и Польша.

Столтенберг напомнил, что договорённость о таком распределении финансового вклада каждого из союзников была достигнута "на высшем уровне" – при встрече премьер-министров и президентов в 2014 году.

По данным за 2015 года, общие расходы 28-ми стран НАТО на оборону составила около 900 миллиардов долларов. Доля США в этих расходах – 640 миллиардов долларов.

В ходе предвыборной кампании президент Трамп говорил, что США, возможно, не будут защищать тех союзников, кто не выполняет свои финансовые обязательства. Это вызвало беспокойство среди других членов НАТО, особенно у стран, граничащих с Россией.