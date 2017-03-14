Была нашисткой, стала ихнисткой

В Соединённых Штатах каждый год выдают около миллиона гринкарт.

Но очевидно, что далеко не каждая вызывает ажиотаж в российских социальных сетях.

Дело в том, что вид на жительство достался Марии Дроковой - бывшему комиссару прокремлёвского движения "Наши". Последние несколько лет она живёт и работает в Штатах.

Слава Рабинович:

Экс-комиссар молодёжного движения «Наши» Мария Дрокова шлёт вам из США свой пламенный превед! Будь патриотом, получи грин-карту и <свали> в Америку!

Валерий Соловей:

Все, что вам надо знать о будущем патриотизма в России

Это "нашистка", гордящаяся грин-картой

Михаил Пожарский:

Ну кто бы мог подумать в 2007-ом году, что Дрокова получит грин-карту раньше Потупчик...

Ольга Лехтонен:

Как переобуться в прыжке.

Алексей Табалов:

Вся сущность путинских хунвэйбинов: "наших", мгер и прочего <дерьма.

Димитрий Саввин:

Они радуются, как малые дети конфетке, виду на жительство "на Западе". Они мечтают уехать из России.

У меня есть вид на жительство в Евросоюзе. Но я мечтаю о том дне, когда смогу вернуться в Россию.

Но патриоты, разумеется, они. А предатель, разумеется, я.

Станислав Белковский:

А у меня вот нет ни одного документа ни одной страны, кроме паспорта РФ.

Хотя я легально и официально имею право на гражданство еще 3 стран. Не воспользовался.

Вот такие мы, национал-предатели, лохи.

И правильно с нами обращаются.

Сергей Худиев:

Пишут о том, что некая патриот-девица целовала Чорного Властелина и теперь получила грин карту и очень счастлива. А те, кто долго и старательно плевали в Чорного Властелина, ничего не получили. Отсюда мораль - да они не со зла, им просто пофиг.

Однако уточним, что нашисткой Дрокова перестала быть уже довольно давно.

Анастасия Каримова:

Увижу наезды на Дрокову у себя в ленте - удалю из контактов. <Утомили> шеймить человека за детские глупости. Человек огромный путь проделал за эти годы, а тявкающие на неё с обеих сторон наглухо застряли в нулевых вместе с "нашистами" и "майдаунами". И это, похоже, не лечится.

Наталья Пелевина:

Оставьте вы в покое Машу Дрокову. Она пересмотрела свои взгляды и теперь живет, как считает нужным. Я с ней познакомилась много лет назад, снимая документальный фильм про нашистов для BBC. Да, тогда она верила в Путина. Потом пересмотрела. Я с ней случайно столкнулась летом в Москве. Совсем другой человек. Люди имеют право меняться, особенно молодые.

Марат Гельман:

Люди меняются. Одни в лучшую сторону, как Маша, или Борис Немцов, другие, например Лимонов или тот же Путин - в худшую.

При этом Дрокова просто перестала заниматься политикой. Была маленькой девочкой, наделала глупостей, поняла это и поменяла свою судьбу. Возможность политической карьеры эти ошибки закрыли, и только.

Кирилл Гончаров:

Разве наша задача не убедить всех остальных граждан страны и в том числе, наших сегодняшних оппонентов, изменить взгляды? Дрокова это сделала публично, сам факт получения грин-карты, тому подтверждение.

Можно сколько угодно говорить про то, что она уехала за карьерой, а не по политическим мотивам. А я думаю, что она просто убедилась в том, что в современной России уровень образования и мотивация к большим стремлениям не могут быть отправной точкой к профессиональному росту, а в США так. А значит, в значительной степени, ее фактическая эмиграция, это признание слабости страны президентом которой является ее бывший кумир.

В России надо жить долго, чтобы застать события еще интересней нынешних. И мы еще не раз удивимся.

Иван Давыдов:

Не врут нам теоретики медиа, когда пишут, что эпоха телевизора отучила людей следить за длящимися историями и выстраивать причинно-следственные связи, а интернет добил эти навыки окончательно.

Добрая моя подруга Маша Дрокова лет этак шесть назад снялась в фильме «Поцелуй Путина», где рассказала, как взгляды ее на жизнь в России после покушения на Олега Кашина поменялись. Кажется, фильм получил какие-то международные награды, да и бог бы с ним. Я плохо помню, но скучный, вроде, был фильм. Много скучнее, чем Маша. После этого Маша завязала с политикой, уехала в Америку и сделала карьеру в пиаре. Причем продвигала она какие-то высокотехнологичные кампании. То есть, несмотря на все былые грехи (состояла в движении «Наши», что, конечно, человека не красит, ездила на ослике в пропагандистских целях, целовалась с Путиным, обещала мне подарить чешуйку Путина, которая прилипла к ее одеждам во время объятий, и не подарила и т.п.) давно уже живет в другом мире и даже на другом континенте.

При этом ее фотография с видом на жительство в США становится сенсацией и порождает некоторое количество глубокомысленных текстов, а свидетельствуют эти тексты исключительно о том, что люди, означенные тексты сочиняющие, берутся рассуждать о предметах, о которых не знают вообще ничего.

Однако Маша (безусловно, красавица и умница) – все-таки давно уже не звезда, и люди, лично с ней не знакомые и не следящие за ее судьбой, возможно, просто среагировали на раздражитель. Нашистка с обширной грудью получила гринкарту. Между историями про «Наших» и гринкартой – пустота, потому что в новостях о карьерных успехах Маши не сообщали.

Но есть другой пример, более красноречивый. Писатель Захар Прилепин – как раз звезда и фигура заметная. Не первый год Захар агитирует за войну. У всех, кто хоть как-то следит за новостями, вполне могло за эти годы сложиться отношение – и к войне, и к Захару (не важно, какое, - можно войну считать позором России, а Захара – негодяем, а можно войну считать героической борьбой наших донецких братьев, а Захара – певцом во стане русских воинов). Важно, что в его решении поехать в Донецк политруком содержательной новости не было. Но вдруг случилась сенсация и неделя обсуждений – да как он мог, да прав ли он, да что же это. А в мире короткой памяти неделя – это очень много.

Константин Рыков:

Маша делает серьёзную карьеру в IT-бизнесе. Из всего поколения нашистиков, она оказалась самая прорывная и бойкая. Находится на территории США более 6 месяцев в году. Гринкарта - это всего лишь мультивиза в помощью которой можно обходить миграционные препоны. Знаю несколько русских стартапов, которым Дрокова помогает уже сейчас за счёт своей интеграции в штатовский бизнес. Является ли она предателем? Нет! Потому, что созидает, а не негодует.

Константин Крылов:

Да, и ещё.

Все обсуждают некую Машу Дрокову, которая вроде как была нашисткой, а потом свалила в Америку (предав тем самым родную Англию, я так понимаю - так как "эрефушку предать" есть оксюморон).<...>

Что делать будем? Завидовать будем.

Возможно, именно поэтому нападки из патриотического лагеря оказались куда более злобными.

Егор Холмогоров:

При защите Маши Дроковой и её зеленой карточки звучат магические слова "стартап", "Айти", "франчайзинг", "успех", "карьера", "целеустремленность" и "свой бизнес".

Мол у Маши всё это есть и кто вы такие, чтобы обсуждать её и попрекать гринкартой, которая и нужна для развития славных стартапов.

Помилуйте? Кто ж её за это осуждает? В нашей стране не то что стартап - даже минет не осуждается. В нашей стране каждый хотел бы прийти к успеху и каждый второй - заниматься своим бизнесом.

Осуждают Машеньку совсем за другое, за то, что она и такие как она - ЗАНИМАЛИ ЧУЖОЕ МЕСТО. Что больше пяти лет вся эта сволота прыгала по телу моей страны, орала, что они тут главные патриоты, играла как обезьяны с медальками, за которые другие люди платили кровью, а иногда и жизнью.

Вокруг уничтожался бизнес других людей, вытаптывались чьи-то мечты, прерывались чьи-то пути к успеху, сотни "стартапов" апнулись об стул не успев стартануть. Они заедали чужое время, чужие деньги, чужие ресурсы. Они оскорбляли, унижали, топтали людей.

Помню как бородатая мразь Б. Якеменко сорвал мою лекцию на Селигере, ради которой я убил два дня поездки, а потом распространялся в ЖЖ, что только мое мнимое "бегство" помешало ему и его бандитам произвести "вынос тела".

Потом, когда настал тот единственный момент, ради которого это стозевное вонючее чудище раскармливали, оно превратилось в побитого щенка и с тявканьем уползло с улиц при первых же звуках ора про "Мы здесь власть".

Теперь, оказывается, что они все шли таким путем к "успеху и самореализации". А сжирали с методичностью плодожорки всё на своем пути, чтобы не досталось врагу. Ну да, это мы от их предшественников слышали: "чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган". Только те хотя бы иногда гибли за родину - эти за родину могут только жрать её ресурсы.

У меня нет никаких претензий к тем нашистам, которые шли туда, чтобы служить общественному благу родной страны. Нет претензий к Левченко, которая получила в Наших старт, а сейчас делает то, что делает. Ради наших детей, а не чьих-то чужих.

Но этот тусняк "стартаперов", весь этот коллективный потупчик, укравший 7 лет жизни у тех, кому они буквально загораживали проход, а теперь скомсомолившийся в Штаты ничего кроме омерзения не вызывает.

Гонялись бы за своей гринкардой с самого начала, никто бы слова им не сказал. Но использовать патриотизм как инструмент получения гринкард, вытоптать и загадить всё, вокруг себя, - это грязь, гнусь и гной.

Ольга Туханина:

Тут господа кинулись защищать Машу Дрокову. У неё сиськи, карьера, она сама себя сделала, её бог украинцев поцеловал.

Зачем?

Неужели кто-то думает, что где-то внизу кто-то сомневается в вашей милой тусовке, где все вась-вась, где ворон ворону, где сегодня кантор, а завтра бабицкий, где ортеженька милый и у романовой, и у антиромановой? Ну, тот самый ортеженька, который сначала отсасывал просвирнину, пиаря его и баня всех, кто слово плохое скажет, а потом пиная его. Неужели кто-то здесь думает, что одни лучше других? Что подавляющее большинство депутатов спокойно совершат любой фортель, а Дума даже не дернется - никто не подаст в отставку, не сдаст мандат, никто не икнет.

А чего? Элитки умеют жить. И все умеют публично извиняться, типа, каяться, но никто почему-то из-за осознания своих ошибок в монастырь не уходит и публичную деятельность не прекращает.

А мы тут, лошки, завидуем просто. Постмодерн же на дворе, очнитесь. Убеждения - это не крафт, не модно и просто смешно. Мироточит, ахаха.

Бросьте. Чем депутат Калашников, допустим, лучше какой-нибудь Лариной? Тем, что он народ анчоусами не называет? Отношение такое же к народу у него. Переключим, говорит, кнопки зомбоящика, мнение у народа сразу и поменяется.

Властелины мира нашлись. Один человек всех и прикрывает сегодня от потрясений - что либералов, что охранителей. Да ещё осознание того, что украинский вариант - не вариант вовсе.

Потому и никакого разочарования нет. Разве движение Наши не было слепком со скачущих? Что майдан, что антимайдан - какая разница. Методы идентичны, так, может, и разработчики одни? Сколько эти Наши дремучие крови у нормальных людей выпили, их же надо было или оправдывать, или глаза закрывать на их поступки. И где они все были в 2011-м? Или НОД сейчас. Да если завтра эти национальные освободители начнут грин-картами трясти, удивится кто-нибудь? Не-а.

О борьбе нанайских мальчиков кто только не писал, включая меня саму.

Так что иногда лучше молчать. Люди не идиоты, они и так всё понимают о низкой социальной ответственности.

Мария Баронова:

По поводу Маши Дроковой. Одна девушка мне дала важный ответ на все вопросы. И по итогам обдумывания ответа на этот вопрос я вот что хочу сказать:

- Проиграли? Живете в дерьме и без каких-либо перспектив? Ну так это ваши проблемы. У всех, кто действовал правильно - Грин Кард. А вы придумывайте, как попасть в санкционный список.

Только по последним данным вход в санкционный список теперь от 2х миллионов рублей. Но это даже раньше, когда туда попасть надо было, чтобы Путин заметил и глядишь какие перспективы в этом болоте появились бы.

Теперь, после слухов об отмене налогов (И НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ) для всех кто под санкциями, под ними будет готова быть вся страна и мне страшно представить ценник.

В России надо жить долго. Но лучше в ней не рождаться. Правда, кому я это пишу.

П.С. Жить в мире, где позавидуешь Максаковой - бесценно.

Кстати, об отмене налогов. Действительно, появилась новость о том, что всем жертвам персональных санкций будут предоставлены налоговые льготы. Так что быть патриотом тоже по-своему прибыльно!

Дмитрий Гудков:

Чрезвычайно интересный законопроект сегодня одобрил бюджетный Комитет Думы. Суть сводится к тому, что физлица, попавшие под западные санкции, не только не должны платить налоги в России, если являются резидентами еще и в другой стране, но и получат возврат своих налогов с 2014 года.

Причем законопроекта в повестке Комитета еще в пятницу не было.

Честно говоря, я пока не знаю, под кого (но точно под кого-то конкретного) этот законопроект написан. Помните, был закон Ротенберга, по которому предлагалось компенсировать из бюджета попавшие под санкции активы? Его тогда на волне возмущения положили под сукно, а теперь под шумок проталкивают что-то похожее.

Закон имени кого - Тимченко? Или какого-нибудь менее известного персонажа?

Очень советую журналистам поинтересоваться у депутатов, чьи интересы они лоббируют на этот раз за наш счет.

Кирилл Шулика:

Теперь попавшие по санкции Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко и иже с ними в России не будут платить налоги. И мало того, то, что они с 2014 года заплатили, мы им вернем. Именно мы своими налогами все компенсируем. А вы думаете, почему это НДС до 22% поднять хотят? Еще несколько лет санкций против Ротенбергов и до 50% поднимут.

Александр Морозов:

лицам, попавшим под персональные санкции, вернут из бюджета налоги, заплаченными ими с 2014 года (т.е. с аннексии начиная). Это же просто фантастиш! Это люди, получающие огромные годовые личные доходы. И теперь - вот так непритязательно - Кремль компенсирует им нервотрепку выплатой больших годовых бонусов в виде возврата налогов.

Даже как-то нечего сказать, глядя на это простое и изящное решение...

Фёдор Крашенинников:

Какая трогательная забота о миллиардерах.

Что бы ни происходило - всегда мы им должны, такой уж порядок.

Глеб Черкасов:

Как там было в одной старой дурацкой комедии: "мы сенат Рима должны решить, что построить, дома для бедных или дворцы для богатых". Сенат встает в едином порыве: "в задницу бедных"!!!!!

Александр Сотник:

За один только цинизм этот режим надо валить. Хотя бы вот за эти выкрутасы.

Николай Травкин:

Не успела новость о том, что Госдума намерена освободить от налогов всех, кто попал под санкции, как выстроились нескончаемые очереди к офисам "Парнас" Касьянова, ФБК Навального и других деятелей оппозиции рангом пониже, имеющих выходы на конгрессменов США.

Золотым ручьём зажурчала наличка в тощие кассы борцов с воровским режимом и разоблачителей коррупционеров…

И каждый жертвователь умолял об одном: "Ну, поспособствуйте о включении меня в санкционные списки!"

Егор Просвирнин:

Новости скоро начнут выглядеть так:

Сенсация! Скандал! Невероятное происшествие! Бывшая комиссар Наших\депутат Госдумы\дочь топового чиновника РФ\сам топовый чиновник РФ\обер-путинист из телевизора НЕ сбежали в Европу и продолжают жить в РФ, непосредственно испытывая на себе все то, что они сделали законами для других!

Единственный депутат Госдумы прошлого созыва, оставшийся в России: кто он? Безумец? Маньяк? Сектант? Наше шокирующее расследование шокирующего решения Абрама Путиновича Чеченоева остаться в РФ!