Reuters: Россия перебросила спецназ на границу с Ливией

На авиабазу в Египте на границе с Ливией прибыло подразделение российского спецназа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские и египетские дипломатические источники.

Собеседники агентства из США на условиях анонимности ранее заявили, что российские военнослужащие и беспилотные летательные аппараты прибыли несколько дней назад в населенный пункт Сиди Баррани в в 100 километрах от египетско-ливийской границы. Источник в египетских силах безопасности рассказал, что речь идет об отряде российского спецназа из 22 человек.

Источники агентства, не исключили, что целью этих действий России может быть поддержка командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, который не подчиняется признанному международным сообществом правительству Ливии.

Официального подтверждения этой информации нет. Министерство обороны России комментариев не предоставило. Власти Египта объявили, что "ни одного иностранного солдата из другой страны на египетской земле нет".

В то же время в Совете Федерации информацию об отправке на границу с Ливией российских военных отрицают. "Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания", - заявил РИА Новости во вторник первый заместитель председателя комитета Совета Федерациипо международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что без санкции парламента президент России не мог отправить войска в другую страну, передает "Интерфакс".

На днях Reuters со ссылкой на главу российской частной военной компании "РСБ-Групп" Олега Криницина сообщило, что несколько десятков сотрудников этой фирмы участвовали в разминировании промышленного объекта в районе Бенгази.